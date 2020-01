È durato ben poco il riserbo con riferimento alla trattativa messa in piedi dal Campobasso per assicurarsi le prestazioni di quello che è a tutti gli effetti un top player della Categoria. Che si trattasse del centrocampista palermitano Giulio Sanseverino si era già venuto a sapere nelle scorse ore, con la tifoseria rossoblù trepidante e speranzosa che questa “voce di mercato” non fosse campata in aria, ma che piuttosto si rivelasse concreta, veritiera e soprattutto, prossima alla definizione.

E a fugare ogni perplessità, per la gioia dei sostenitori campobassani, proprio nell’odierna mattinata, Giulio Sanseverino ha sottoscritto il contratto sottopostogli, divenendo ufficialmente un nuovo tesserato del Campobasso Calcio.

Per arrivare alla firma del forte mediano classe ’94, la Società molisana ha dovuto battere una folta concorrenza, ma a fare la differenza è stata certamente la ferma volontà del Club di rilevare questo giocatore, palesata con eloquente determinazione e sin da subito, all’Agente di Sanseverino, Angelo Rea.

Il 25enne panormita, ha all’attivo tre presenze in Serie A con il Palermo, diciotto in B con Pisa e lo stesso Palermo e circa 100 in Serie C nelle varie esperienze collezionate. Parliamo di un Calciatore che a 25 anni può rappresentare un valore decisamente aggiunto in questa Categoria e il cui ingaggio va a certificare le chiare ambizioni di altissima classifica di un Campobasso che ha ora il dovere di rendersi protagonista di un Girone di Ritorno all’altezza del potenziale del proprio organico.

Sanseverino, ex atleta di Palermo, Perugia, Savoia, Pisa, ACR Messina, Akragas, Pro Piacenza, Trento e Latina, è già disponibile per la gara di Domenica prossima, che vedrà i Lupi affrontare in trasferta la capolista SN Notaresco. Una gara importantissima, che rappresenta il big-match della 19ª Giornata nel Girone F e che sarà trasmessa in Diretta e in chiaro da Sportitalia, sul Canale 60 del Digitale Terrestre, a partire dalle ore 14:00 di Domenica 12 Gennaio.

