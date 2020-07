Secondo quanto riporta “TuttoC.com”, l’ex tecnico del Palermo Bruno potrebbe rimanere in Serie C. Tra i club interessati all’allenatore figura la Feralpisalò, ma anche altri club di Lega Pro (da registrare anche un pour parler con l’Avellino, ipotesi comunque tramontata). Tedino, però, starebbe pensando alla Serie B, con un paio di contatti in corso.