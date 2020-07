Secondo quanto riporta la “Gazzetta della Spezia”, a Bonassola, il dipendente di un bar di uno stabilimento balneare è risultato positivo al Coronavirus, con il bar che è stato chiuso per la sanificazione del locale.

«Il dipendente si è correttamente autosegnalato – fa sapere il sindaco di Bonassola, Giorgio Bernardin – Sono state attivate tutte le procedure del caso. Ora si trova in quarantena come i suoi familiari e si sta ricostruendo il percorso epidemiologico per capire con quante persone è entrato in contatto il dipendente».