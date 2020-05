Attraverso il proprio account Instagram, l’ex rosanero Roberto Biffi ha condiviso un video girato in occasione del “Rosanero in fest”, festa in cui sono state messe in mostra oltre trecento maglie storiche insieme a tanti altri cimeli del Palermo. Lo stesso Biffi ha scritto: “Meraviglioso Palermo”. Ecco qui di seguito il post in questione.