L’ex rosa Paulo Dybala, il quale ha dovuto fare i conti in prima persona con il Coronavirus, ha deciso di partecipare al “The Biggest Game”, l’iniziativa benefica lanciata dal Papu Gomez per raccogliere fondi a favore di enti che lottano contro il Coronavirus. Il capitano dell’Atalanta ha lanciato sul sito shirtum.com una raccolta fondi: tra tutti i donatori, verranno sorteggiate decine di maglie messe a disposizione da oltre un centinaio calciatori di tutto il mondo. Dybala è stato ringraziato proprio dal Papu: “Grazie amico per la tua umiltà e disponibilità”, quanto scritto in una storia Instagram. Dybala ha scelto di donare il ricavato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sicuramente tra i più colpiti al mondo. Ecco qui di seguito il video dell’ex Palermo.