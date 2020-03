Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, ha parlato dell’uso dei social e dei rosanero in Serie D in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”. Di seguito le risposte dell’ex numero uno rosanero:

Lei è un pioniere dei social network. Quanto possono essere utili in questo momento, ai calciatori e non solo? «I social possono essere molti utili e importanti, anche se bisogna sempre essere attenti e farne un uso corretto, oggi più che mai, con l’emergenza che stiamo vivendo. Non c’è dubbio però, che per chi vive lontano dai propri cari sono indispensabili in questo periodo».

Da ex molto amato, come sta seguendo il Palermo in Serie D? «Lo seguo sempre e quando posso guardo qualche partita. Pur vivendo a Torino sono un tifoso accanito. Sta andando forte, è sulla buona strada ma non bisogna mai abbassare la guardia».

Sosta lunghissima: può nuocere su fisico ed emotività?

«Intanto mi auguro duri il meno possibile. Alla ripresa del campionato, inizierà un altro mini torneo di 8 giornate e lì chi avrà continuato a lavorare bene (nonostante tutte le limitazioni del caso) e avrà più freschezza fisica e mentale, potrà chiudere nel migliore dei modi la stagione».