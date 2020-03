L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia e i calciatori del Palermo per ingannare il tempo si dilettano sui social. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione su come stanno vivendo la quarantena i giocatori rosanero. Ieri Nando Sforzini, attaccante del Palermo, si è intrattenuto in videochiamata con l’ex compagno dell’Avellino, una semplice chiacchierata a cui hanno assistito un centinaio di fan: «Qui ci sono stati pochi casi , ma è dura stare da solo.D i mattina mi alleno, poi mi preparo il pranzo, nel pomeriggio ozio un po’ e poi penso alla cena. Sono barricato,altro che pranzi a mare».Chiusa la conversazione con Acampora, l’attaccante rosanero ha ricevuto la chiamata della mamma e del figlioletto Marcello, a cui qualche ora prima aveva dedicato un post sulle stories con su scritto«mi manchi». L’attaccante ex Avellino si è poi intrattenuto con i tifosi, rispondendo alle domande: «Il palermitano? Ormai lo capisco, non è così difficile. Le stigghiola però non so cosa siano. Come ci alleniamo? Da soli a casa, seguiamo un programma. Oggi ho fatto potenziamento e altra roba, quel che si può ovviamente. Ci mancano tanto le partite, i tifosi, gli allenamenti, non vediamo l’ora di tornare al Barbera. Campionato finito? Non credo,almeno spero di no». Anche il terzino rosanero, Massimiliano Doda, ha voluto rispondere alle domande dei tifosi tramite le storie Instagram. Un tifoso ha voluto sapere cosa ama di Palermo (la cucina) e cosa odia(nulla in particolare); un altro gli ha chiesto chi è il suo idolo (Dani Alves, ma anche Hakimi), un altro ancora gli ha domandato se conosceva Kraja prima di incrociarlo a Palermo (abbiamo fatto le nazionali giovanili assieme).