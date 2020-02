In riferimento al recente esonero di Corini, sulla decisione del patron del Brescia Cellino, è intervenuto l’ex rosa Nedo Sonetti che, in un’intervista a “Tuttomercatoweb” ha affermato: «Non mi posso mai trovare d’accordo con Cellino e comunque l’esonero di Corini non mi meraviglia molto. Lo esonera, lo richiama e lo rimanda via: questo ormai è il suo solito giochino. Non apprezzo il suo modo di fare nel modo più assoluto. Non mi piace, l’ho sopportato per diverso tempo. Il fatto è che lui non ha avuto problemi solo con me, bensì con quasi tutti gli allenatori, se non tutti. Questi cambi continui di panchina ormai sono una barzelletta. Io penso di aver fatto delle cose buone, ma poi arriva lui e pensa di fare l’allenatore. Perché lui alla fine vuole fare l’allenatore».