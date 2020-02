Matìas Silvestre tornerà ad indossare gli scarpini a breve, dopo l’ultima esperienza con la maglia dell’Empoli durante la scorsa stagione.

Il difensore ex Sampdoria, attualmente svincolato, approderà in Serie B: è infatti vicino il trasferimento al Livorno, che ha messo il suo nome sulla lista dei rinforzi per evitare una disastrosa retrocessione. Le parti – riporta “Tuttomercatoweb.com” – sono vicine all’accordo.