Come già affermato nelle scorse settimane, Mauro Nucaro, presidente del Corigliano, non sta di certo vivendo un buon momento con la piazza. Infatti, dopo le sue dichiarazioni legate alla volontà di cambiare denominazione alla squadra, i tifosi del Corigliano non hanno di certo apprezzato la sua iniziativa. Anche Vincenzo Gallo, segretario storico del Corigliano, si è pronunciato durante un’intervista: «Dispiace che Nucaro abbia preso questa decisione, io posso affermare che il Corigliano è dei Coriglianesi e tale deve rimanere, nel corso degli anni nel Corigliano e nelle varie dimensioni del Corigliano, chiunque ha deciso di andar via ha sempre lasciato il titolo ai coriglianesi, ovviamente poi ognuno è libero di pensarla come crede, ma non si può pensare di poter cancellare la storia e la tradizione di una società che per anni ha scritto pagine importanti nei campionati dilettantistici dall’oggi al domani».