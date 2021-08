La Vibonese fa sul serio per Davis Curiale.

Secondo quanto riportato da “TuttoC.com” il club del presidente Caffo starebbe lavorando col Catanzaro per trovare un’intesa circa il possibile trasferimento dell’ex rosa in rossoblù.

In caso di prolungamento del contratto con i giallorossi, Curiale si trasferirebbe in prestito. In caso contrario si accaserebbe a titolo definitivo con un contratto biennale.