L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sulla delicata situazione del Catania.

Si prospettano dei cambiamenti nel cda di Sigi. Molti soci non hanno risposto a livello economico, incluso lo stesso maggiore azionista Gaetano Nicolosi, che non ha fronteggiato l’emergenza facendo il solito bonifico consistente. Ferraù ha confidato che esiste un imprenditore locale per il rilancio del club, ma si mantiene il più stretto riserbo sul nome.

Nel frattempo le nubi si addensano sul Village di Torre del Grifo, con i calciatori che aspetteranno fino a sabato per prendere una decisione definitiva. Il regolamento, infatti, prevede che i calciatori in caso di mancato pagamento dei salari possano immediatamente mettere in mora la società che, successivamente, avrebbe 20 giorni di tempo per saldare gli arretrati.