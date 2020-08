Secondo “La Gazzetta del Sud”, l’ex Sicula Leonzio ed ex rosanero Mauro Bollino, in campo quest’anno col Bitonto è un profilo caldo per l’ACR Messina in cerca di rinforzi per il reparto avanzato, in vista della prossima stagione di Serie D.

L’ex promessa del Palermo, potrebbe dunque riabbracciare la sua terra, questa volta sponda Messina.