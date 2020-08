Ieri sera, l’ambulanza della Croce rossa italiana è intervenuta per trasportare all’Ospedale Cervello per accertamenti un giovane passeggero con febbre molto alta, al quale i medici di bordo del traghetto Grandi Navi Veloci, in servizio da Palermo a Genova, avevano negato l’accesso a causa della temperatura elevata Nel tardo pomeriggio di oggi poi, l’Autorità sanitaria marittima (Usmaf) ha reso noto che il giovane è risultato fortunatamente negativo al tampone e stasera riprenderà il suo viaggio. “Tra Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Croce Rossa italiana e Usmaf Palermo è emersa una proficua collaborazione che ha prodotto un intervento e un riscontro immediato”, si legge in una nota.