In estate si era vociferato di un possibile ritorno di Amauri al Palermo.a

Ai microfoni di “NapoliMagazine”, l’attaccante italo-brasiliano ha fatto chiarezza.





Queste le sue parole: «Col Palermo c’è stato un contatto ma non ci sono state proposte, non si è parlato di soldi. Abbiamo parlato perché ho chiamato io, non ho problemi a dirlo, poi si è chiuso tutto lì. Il Palermo tornerà molto presto dove gli compete, non si può vedere una squadra così in Serie C. Spero che possano fare meglio in futuro».