Attraverso il proprio sito ufficiale il Foggia ha ufficializzato l’ingaggio di Agostinone:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Giuseppe Agostinone.





Centrocampista foggiano doc e con una lunga trafila nel settore giovanile rossonero, che lo ha portato a mettersi in mostra ed esordire con la maglia della squadra della sua città e collezionare circa 150 presenze (e 8 gol). Nella carriera del 32enne anche esperienze importanti in Serie C con Martina, Pro Vercelli, Montichiari, Piacenza, Lecce, Virtus Francavilla, Alessandria ed infine il Lecco, club dal quale si è svincolato per poter firmare il suo contratto con il Foggia.

“Tornare finalmente a casa, difendendo i colori della squadra della mia città, giocando nel mio stadio: di più non potevo chiedere. Essere un calciatore del Foggia è da sempre una grande responsabilità, soprattutto per chi come me è cresciuto con questa maglia incollata addosso, della quale sono il primo tifoso. Non c’è bisogno di aggiungere altro, sono pronto“.