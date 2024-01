L’ex arbitro Fabrizio Pasqua fa causa alla FIGC per il contratto di lavoro: «Non abbiamo tutele»

L’ex arbitro Fabrizio Pasqua ha intentato una causa di lavoro alla FIGC.

A parlarne è lo stesso ex direttore di gara al programma “Le Iene”, in un servizio in onda questa sera in cui verranno rilasciate nuove dichiarazioni dell’arbitro anonimo che ha parlato di storture del sistema arbitrale italiano.

A proposito della causa, Pasqua dice che «è un atto pubblico quindi sì, non posso negarlo. Ritengo che il nostro contratto lavorativo, che è un Co.co.co., non abbiamo nessuna, tra virgolette, tutela, ma soltanto obblighi. Diciamo che ci sono più obblighi che doveri, tra cui quello dell’allenamento, quello di fare le gare senza poter rifiutare, perché comunque il rifiuto non è una cosa ammessa e quindi è uno dei tanti motivi».