Gennaro Palomba, Agente di Facundo Lescano, attaccante 23enne della Sicula Leonzio, ha parlato ai microfoni di “UnicaSport” a proposito del futuro del suo assistito: «Attendiamo innanzitutto l’ufficialità della mancata iscrizione della Sicula Leonzio – ha esordito il procuratore dell’attaccante – il ragazzo aveva un altro anno di contratto ed è reduce da una grande stagione. Le offerte non mancano, già tre club di Serie B hanno chiesto informazioni, più molte formazioni di terza serie. Interessamenti più e meno concreti, ma da Catania non ho ancora sentito nessuno. Facendo ha dimostrato il suo valore e per lui c’è la fila».