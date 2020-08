«Non ci sarà una seconda ondata. L’autunno sarà come adesso. Il virus sarà come adesso». Queste le parole del direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, che in un’intervista rilasciata a “La Stampa” ha voluto fare chiarezza su quella che sarà la situazione Covid-19 nei prossimi mesi. Come già affermato in passato, per Clementi il virus ha perso carica virale: «La malattia è meno grave, i ricoveri in terapia intensiva sono ormai l’eccezione. Non si capisce perché lo Stato con la situazione epidemiologica migliore sia l’unico a prorogare lo stato di emergenza. Francia e Spagna non si sono sognate nulla del genere. Lo stato di emergenza andava bene a marzo e aprile. Ma le misure di precauzione vanno mantenute, l’ho sempre detto».