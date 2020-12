L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” parla dell’eredità di Diego Armando Maradona, quella per cui si sta scatenando un’accesa battaglia nella vasta schiera di parenti, amici e affini, è un autentico tesoro di cui emergono pian piano pezzi sparsi qua e là.

Proprietà, beni di lusso, contratti milionari, ma anche preziosi cimeli, pezzi da collezione e oggetti personali in grado di scatenare l’appetito di qualsiasi collezionista.





Una parte consistente di quel tesoro, secondo quanto rivela Infobae, è custodita in un container sigillato nella località di Beccar, all’interno di un magazzino delle autorità doganali. Lì, in attesa di definirne i beneficiari, giacciono la bellezza di 200 oggetti dal valore inestimabile, catalogati minuziosamente in un inventario registrato da uno studio notarile.