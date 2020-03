Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara, lancia un’accusa dopo il match di ieri contro il Benevento, in cui, spiega alcuni suoi calciatori erano stati influenzati, ma non è stato fatto alcun tampone. Ecco quanto dichiarato: «Abbiamo cercato di dare un segnale perché abbiamo detto di avere avuto tredici casi di influenza e non ci hanno fatto fare i tamponi. Abbiamo cercato di dire: guardate che il problema c’è e forse si sta sottovalutando. Abbiamo fatto il minimo che potevamo fare, la priorità è quella della vita».