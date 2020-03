Attraverso il proprio sito ufficiale, la Real Forte dei Marmi annuncia il proprio ritiro da tutte le attività a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato:

“La società Real Forte dei Marmi Querceta visto l’aggravarsi della situazione derivante dall’emergenza “coronavirus”, in ottemperanza del DPCM del 8.03.20, a tutela della salute dei propri tesserati e allo scopo di non creare ulteriori problemi alla salute pubblica locale dispone la SOSPENSIONE, con effetto immediato, di tutta l’attività sportiva della Prima squadra e della squadra Juniores a tempo indeterminato. La società inoltre intende esprimere solidarietà nei confronti dell’Amministrazione del Comune Forte dei Marmi e di tutte le famiglie colpite da questa emergenza e si mette a disposizione per qualsiasi iniziativa a sostegno della cittadinanza”.