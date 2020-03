L’ad del Palermo Rinaldo Sagramola è intervenuto ai microfoni di “Zona Vostra” su Trm, ecco un estratto delle sue parole in merito alla riunione del Consiglio di Lega per decidere le sorti del campionato: «Sapevamo che ci sarebbe stato il Consiglio di Lega per decidere le prossime giornate. È difficile prevedere cosa accadrà perché non sappiamo quando si raggiungerà il culmine di questa situazione».