Come si legge su “TuttoC” dopo il rifiuto da parte della Figc di bloccare la Lega Pro i presidenti di Serie C, nonostante la batosta rimediata, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Anzi: minacciano lo sciopero. E lo fanno su Whatsapp. In quella che, dagli addetti ai lavori, è stata ribattezzata la “chat dei presidenti”, visto che comprende i numeri uno dei team di serie C. Al suo interno, in queste ore, si sta dibattendo sulla possibilità di scioperare.Anzi, di un “rifiuto” da parte dei club di riprendere l’attività sul campo. Il problema, però, è che non tutti i team sono dello stesso avviso. E così, sempre in chat, si è discusso di quelle otto società di Lega Pro che avrebbero inviato una lettera a Gravina, manifestando la loro volontà di disputare i playoff. Una mossa vista da alcuni come una mancanza di rispetto verso le decisioni adottate dall’Assemblea di Lega Pro.