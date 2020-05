Intervenuto ai microfoni di “TMW” Dante Scibilia dg del Venezia si è così espresso in merito alla serie B: «Se finiamo solo noi ai playout crede che non impugneremo? Ma non solo noi, anche la Cremonese, o il Benevento se da prima non sale. Sulla questione playoff e playout vedremo come verranno fatti, eventualmente devono coinvolgere tutte le società. Non è possibile che due facciano playout e sei i playoff. Il Benevento non va su e li fa, il Trapani non va giù e li fa. Dieci i playoff, dieci i playout. Non si può scaricare solo su alcune società il danno economico, chi parte deve pagare tamponi, stipendi, protocollo, il ritiro… mentre le altre no. In più se c’è un positivo si ferma tutto, non è pensabile che solo alcuni sopportino il rischio sanitario e il danno economico»