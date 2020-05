L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Juventus e Milan: «D’altra parte, non avverrebbe se non fosse dettata da esigenze economiche o dalla necessità di stabilire promozioni e retrocessioni. È una situazione forzata, anche la fase di preparazione è falsata».