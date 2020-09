La Pianese ha fatto ricorso verso la decisione della Figc di ripescare il Bisceglie in Lega Pro. Di seguito il testo del ricorso riportato da “Tuttoc.com”:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione per le controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto un ricorso da parte della U.S. Pianese S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.S. Bisceglie S.r.l. e nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro).

Il ricorso riguarda l’annullamento della delibera assunta dalla FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, nella parte in cui concede alla A.S. Bisceglie S.r.l. il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e della delibera FIGC pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.

La U.S. Pianese S.r.l. chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso e previa riforma delle delibere impugnate, di annullare le delibere medesime per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di accertare e dichiarare la validità della graduatoria pubblicata sul C.U. n. 74/A del 31 agosto 2020 e di riconoscere in capo alla U.S. Pianese S.r.l., in ogni caso, il diritto e la titolarità ad essere riammessa nel Campionato di Serie C 2020/2021 per tutti i motivi esposti in narrativa.