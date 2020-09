Incredibile quanto successo in Germania dove il match tra SV Holdenstedt II e Ripford è terminato 37 a 0, in favore della squadra di casa. Il motivo di tale risultato è da ricercare nella decisione dei giocatori del Ripford di mantenere il distanziamento dai calciatori avversari, visto che precedentemente la squadra di casa era entrata in contatto con un positivo. Sebbene tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo, i giocatori del Ripford non si sentivano sicuri e di conseguenza non ottenendo il rinvio del match, hanno deciso di mantenere il distanziamento.