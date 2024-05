Lega B: Cutrone è l’MVP della stagione 2023/2024. La nota

E’ terminata la regular season del campionato cadetto. Nell’ultima di campionato, oltre alla promozione conquistata qualche giornata fa dal Parma, il Como ha centrato la seconda posizione in classifica aggiudicandosi la promozione in Serie A. La Lega B al termine del match ha consegnato a Patrick Cutrone il premio di MVP della stagione 2023/2024 comunicandolo anche sul sito ufficiale mediante la seguente nota:

“La promozione nella massima categoria davanti al pubblico di casa da trascinatore del Como. Non poteva esserci serata migliore per l’attaccante lariano Patrick Cutrone che festeggia in un colpo solo sia l’ottimo risultato collettivo sia quello individuale, conquistando il premio come miglior giocatore della stagione di Serie BKT 2023/2024.

Il trofeo, istituito dal title sponsor del campionato, BKT Tires, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, è stato consegnato direttamente dal presidente Mauro Balata e dal CEO di BKT Europe Lucia Salmaso, alla presenza anche della leggenda del calcio Thierry Henry, Shareholder del Como 1907, nel corso del cerimoniale di premiazione in cui la squadra lombarda ha alzato al cielo la Coppa Nexus.

La votazione ha visto coinvolti i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn) e Giacomo Brunetti, caporedattore di Cronache di Spogliatoio, che non hanno avuto dubbi nel celebrare l’ottima annata del n.10 comasco culminata col secondo posto in campionato della propria squadra.

I dati Opta certificano un rendimento di alto livello: Cutrone ha, infatti, realizzato 14 reti, condite da 4 assist, due in più rispetto alla somma tra la Serie BKT 2022/23 (nove) e la Serie A 2021/22 (tre).

Nove dei suoi 14 gol sono arrivati in trasferta – nessun calciatore di questa Serie BKT ha messo a segno più reti lontano dalle mura amiche.

Cutrone è poi, insieme a Gennaro Tutino, uno dei due calciatori del campionato ad aver realizzato almeno cinque gol di sinistro (cinque) e almeno cinque di destro (otto), oltre a un gol di testa: numeri che testimoniano la sua capacità di timbrare il cartellino in tutti i modi. Come se non bastasse, ha dimostrato di essere anche un vero bomber d’area in quanto, dei suoi 14 gol, tutti sono stati realizzati al suo interno.

Inoltre, tra i calciatori che non hanno segnato nemmeno un gol su calcio di rigore in questa Serie BKT, Patrick Cutrone è colui che vanta il numero più alto di marcature (14 reti).

Punta grintosa e dal grande temperamento, il ragazzo classe ‘98 ha dichiarato di ispirarsi all’ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi, vestendo in passato come lui la maglia rossonera.

Nonostante la giovane età, ha già vissuto diverse esperienze prestigiose in Italia tra le fila della Fiorentina e all’estero con le maglie di Wolverhampton e Valencia”.