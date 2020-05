L’ex centrocampista di Lazio e Lecce, Cristian Ledesma, ha parlato a Cronache di Spogliatoio soffermandosi – tra le altre cose – anche sulla possibile ripresa del campionato: «Sono sincero, mi sembra difficile che si abbia la forza di fermare tutto e non far finire il campionato. Questo è il mio pensiero. Mi sembra difficile perché dopo una decisione del genere vedremmo tante, tantissime squadre in causa o in tribunale in primo grado, in secondo grado, ricorsi al TAS e tutto quel che può nascere se si decidesse di fermare un campionato. Ovviamente si sta parlando di calcio, non solo di quel che porta a livello economico ma anche a livello emotivo, dell’entusiasmo che dà a tutta la gente che lo segue e a una nazione intera. Si è parlato poi di quanto il calcio dia a livello di tasse. Tanti discorsi che si sentono sono giusti, per carità, ma quel che mi lasciano è incertezza. Tanta incertezza. Detto questo, secondo me il campionato non verrà fermato. Questa è l’idea che ho: sarebbe un po’ troppo complicato e si finirebbe in tribunale con squadre che potrebbero dire ‘io non mi posso iscrivere’, ‘io mi potevo salvare’ oppure ‘io potevo vincere il campionato».