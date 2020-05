L’indiscrezione di Globoesporte sul contagio di Renan Lodi trova conferme sulle principali testate spagnole. As, in particolare, aggiunge che il laterale brasiliano aveva avuto sintomi compatibili col Coronavirus già a inizio marzo, comunicandolo prontamente all’Atletico Madrid, ma svolgendo il test solamente questa settimana visto che col passare dei giorni non aveva più accusato alcun tipo di fastidio. Il classe ’98, che oggi ha solo un po’ di raffreddore, è risultato positivo ai tamponi a tappeto svolti in queste ore in Spagna per decidere se riprendere o meno la Liga e adesso dovrà quindi restare in quarantena presso il proprio domicilio per un periodo di dieci giorni. Poi, il nuovo tampone e l’eventuale permesso – in caso di esito negativo – di riaggregarsi ai suoi compagni di squadra.