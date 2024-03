Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta dal Palermo contro il Lecco.

«Non ho visto paura. Avete visto il campo com’era? Partita sporca, maschia, non si può dominare sempre. In questo momento era necessario vincere. Pigliacelli fondamentale per il palleggio, per il carisma e per la sicurezza. Mi fa piacere sia stata rimarcata la sua prestazione dopo le parate che ha fatto».