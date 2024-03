Lecco-Palermo, Corini: «Contento per Nedelcearu e per la prestazione della squadra»

Intervenuto in mixed-zone al termine della gara vinta dal Palermo contro il Lecco Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole:

«Come detto nel post partita contro il Brescia che era fondamentale ripartire e vincere, lo abbiamo fatto su un campo particolare con lo spirito giusto, combattivo e con energia. Sono felice per questa vittoria, il punto focale per ripartire. Siamo sempre stati un gruppo coeso, le due sconfitte sia a livello di classifica che di morale avevano abbattuto tutto l’ambiente, lo spirito messo in campo ci ha consentito di vincere. Dovevamo partire da alcuni concetti, ritrovare continuità difensiva è un aspetto fondamentale. Questa partita fatta con attenzione ci insegna anche che se vogliamo farlo insieme diventa difficile per gli avversari farci gol. Nedelcearu? Sta facendo bene, è un giocatore che è cresciuto molto, oggi se la vedeva con due attaccanti molto fisici, a parte il gol ha difeso molto bene è stato aiutato da tutta la squadra. Contento per il suo gol ma per la prova generale di tutti».