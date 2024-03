Lecco-Palermo, Corini: «Abbiamo nove partite per fare qualcosa di importante, ci dobbiamo credere»

Intervenuto in mixed-zone al termine della gara vinta dal Palermo contro il Lecco Eugenio Corini ha rilasciato le seguenti parole:

«Venezia? Era fondamentale vincere oggi per approcciare bene la prossima partita. Abbiamo nove partite per fare qualcosa di importante, ci dobbiamo credere, dobbiamo fare il meglio possibile per battere un avversario qualitativo come il Venezia, sappiamo cosa dobbiamo fare e lo dobbiamo far vedere in campo».