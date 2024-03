Lecco-Palermo, Nedelcearu: «Non conta chi segna ma vincere e raggiungere il nostro obiettivo»

Ionut Nedelcearu, autore del gol che ha regalato la vittoria al Palermo contro il Lecco, ha rilasciato le seguenti parole in mixed-zone:

«Sono contento per aver aiutare la squadra a vincere, non conta chi segna ma vincere e raggiungere il nostro obiettivo. Questo deve fare un calciatore: farsi trovare pronto quando il mister lo mette in campo e far vedere che c’è anche lui. Abbiamo fatto un gran lavoro su un campo molto difficile, è importante saper fare queste partite più sporche, aiutano la squadra a crescere».