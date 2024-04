Bologna in Europa: Orsolini in campo con la nonna e si commuove (VIDEO)

Ieri pomeriggio il Bologna ha ottenuto la qualificazione in Europa dopo ben 22 anni. I rossoblu hanno pareggiato in casa col risultato di 1 a 1 contro l’Udinese e, in queste ultime quattro partite, faranno di tutto per raggiungere l’incredibile accesso alla prossima Champions League. In attesa di conoscere il destino europeo del Bologna, Riccardo Orsolini ha regalato un tenero momento che non è passato inosservato al mondo del web. Il giocatore degli emiliani, al termine della partita, è entrato in campo e non riesce a trattenere le lacrime d’emozione insieme alla nonna.

Il Bologna torna in Europa dopo 22 anni e Orsolini, accompagnato in campo da sua nonna, si commuove e scoppia in lacrime🥺❤️ 📹 @magliofili #bologna #orsolini #seriea pic.twitter.com/ypaCvAHg5W — Rompipallone.it (@Rompipallone_) April 29, 2024