Lecco-Palermo, Nedelcearu: «Ci crediamo ancora, contro il Venezia dobbiamo vincere»

Ionut Nedelcearu, autore del gol che ha regalato la vittoria al Palermo contro il Lecco, ha rilasciato le seguenti parole in mixed-zone:

«Ci crediamo ancora? Certo che ci crediamo fino alla fine, mancano nove partite, 27 punti in gioco può succedere di tutto. Noi pensiamo solo al Venezia, dobbiamo vincere. Difesa? Il mister decide come giocare le partite giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi, il mister può cambiare qualcosa. Su questo campo oggi c’era bisogno dei centrocampisti in aiuto alla difesa e fare un gran lavoro insieme»