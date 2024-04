Accardi: «Palermo sopravvalutato, alla fine non ha tutta questa gran rosa»

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” riporta un’intervista al procuratore Beppe Accardi il quale si è espresso in merito al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Palermo protagonista del campionato? Sopravvalutato. Alla fine non ha tutta questa gran rosa: non ha personalità, in mezzo al campo manca un uomo d’ordine che detta di tempi e davanti il mister lascia in panchina il miglior attaccante: Soleri. Per tutti questi motivi ribadisco che Nesta è stato bravissimo ad andare a colpire nei punti deboli».