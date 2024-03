Lecco-Palermo, Corini: «Oggi era fondamentale vincere, mattone importante da cui ripartire»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta dal Palermo contro il Lecco.

«Partita tosta e fisica in un campo reso particolare dalla pioggia. Ci siamo adattati nelle difficoltà. Oggi era fondamentale vincere, abbiamo lottato insieme e non abbiamo subito gol. Partita difficile per il campo su cui poter fare bene le cose che di solito facciamo. Contro una squadra di qualità e per ciò che dovevano fare anche loro. Chi fa calcio sa che queste sono le partite più difficili. Abbiamo messo un mattone fondamentale su cui ripartire».