Lecco-Palermo, Aglietti: «Abbiamo dominato contro una corazzata, loro non hanno fatto nulla»

Il tecnico del Lecco Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione giocando meglio di loro, che sono una corazzata. Loro hanno segnato sull’unica azione nonostante abbiamo giocato alla pari. Dopo Bolzano, fa male perdere così. È stata la miglior prestazione da quando qui. Oggi difficile giocare in questo campo. Ci sono state prestazioni individuali importanti e la squadra mi ha dato ottime risposte. Risultato negativo ma questa gara se fatta a inizio stagione sarebbe stata positiva perché avremmo potuto intraprendere qualcosa di buono. Cambi? Degli innocenti aveva crampi, Parigini sentiva la stanchezza. Poi mancavano 13 minuti e mi servivano energie. Oggi abbiamo preso un gol marcando a zona, le altre volte a uomo. Loro non hanno fatto nulla e abbiamo dominato, Pigliacelli miracoloso su inglese e parata grandiosa su Parigini. Non voglio cercare alibi e contro noi si esaltano i portieri. Lui MVP della partita».