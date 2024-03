Il Palermo torna a vincere in trasferta, ma che fatica! Lecco battuto 1-0

Tre punti importanti quanto sudati. Allo stadio Rigamonti-Ceppi il Palermo ritorna alla vittoria grazie al gol di Nedelcearu nel primo tempo su calcio d’angolo. Gli uomini di Corini concretizzano la palla inattiva per sbloccare una gara sofferta in cui il Lecco, soprattutto nella prima frazione di gioco, mette in pericolo i rosanero. Successo sporco ma efficace da cui ripartire in questo finale di stagione.

Di seguito la cronaca del match.

PRIMO TEMPO

1‘ Fischio d’inizio! 2‘ Subito un’occasione per il Lecco con Parigini che, da posizione defilata, calcia in diagonale a cui Pigliacelli risponde con una bella parata. 5′ Partenza ad alti ritmi per la formazione di casa. Roberto Inglese sfiora il gol del vantaggio con una conclusione da fuori area, terminata di poco al lato dalla porta rosanero. 9‘ Prova a farsi vedere il Palermo con l’iniziativa personale di Segre ma il suo tiro è troppo debole e centrale per impensierire Melgrati. 20‘ I rosanero cercano di prendere coraggio ma Matteo Brunori, su lancio di Ceccaroni, scivola dentro l’area non riuscendo a impattare bene il pallone. 30‘ Sin qui poche emozioni e tanti duelli, il Palermo fatica a creare importanti palle gol. L’inerzia della gara è favore della squadra di Aglietti. 35‘ Prima vera e grossa occasione avuta dai rosanero: Brunori riceve un invitante cross dalla destra e ,da pochi passi, vede opporsi Malgrati. Sarà calcio d’angolo per le aquile. 38’ GOL DEL PALERMO!!!! Dagli sviluppi del corner, Nedelcearu trova la rete del vantaggio con un efficace colpo di testa. 0-1 al Rigamenti-Ceppi! 44′ Miracolo di Pigliacelli sul colpo di testa ravvicinato di Inglese nato da una punizione sulla sinistra. 45′ Il quarto uomp assegna un minuto di recupero. 45’+1 L’arbitro fischia due volte: al Rigamonti il primo tempo di Lecco-Palermo termina 0-1.

SECONDO TEMPO

45‘ Inizia la seconda frazione di gioco. 52′ Rigore per il Palermo!! Caporale, beffato anche dalle condizioni del campo, sbaglia il retropassaggio verso Malgrati, costretto poi a fare fallo su Brunori. 53′ INTERVIENE IL VAR: REVOCATO IL RIGORE AI ROSANERO. 58′ Ci prova il Lecco con Nvakovich. 59′ Primo cambio per Corini: Coulibaly prende il posto di Ranocchia. 65′ Doppio cambio per il Lecco: escono Ionita e Inglese, entrano Crociata e Salcedo. 66′ Brivido per il Palermo! Degli Innocenti calcia in area di rigore spedendo la palla sull’esterno della rete. 68‘ Occasione per Di Francesco che, servito da Lund, non riesce ad angolare il suo tiro. Parata facile per Melgrati. 69′ Anche i rosanero effettuano una doppia sostituzione: Vasic e Chaka Traorè prendono prelevano dal campo Di Francesco e Di Mariano. 73‘ Altri due cambi per il Lecco: Lunetta e Listkowski prendono il posto di Parigini e di Degli Innocenti. 77′ Secondo tempo ricco di duelli ma povero di emozioni. I rosanero sono compatti e sembrano aspettare il momento giusto per ripartire e ferire gli avversari. 79′ Ultimo cambio per Aglietti: entra Beretta, fuori Novakovich). 82‘ Eugenio Corini termina i cambi: Brunori e Segre lasciano spazio a Soleri e a Henderson. 85‘ La prima ammonizione arriva a pochi minuti dalla fine della gara: l’arbitro estrae un giallo a Galli. 90‘ Il quarto uomo assegna quattro minuti di recupero.

IL TABELLINO

LECCO: 1 Melgrati, 5 Degli Innocenti (dal 73′ Listkowski), 13 Capradossi, 14 Parigini (dal 73′ Lunetta), 17 Caporale, 27 Ionita, 45 Inglese, 68 Ierardi, 83 Lemmens, 90 Novakovich (dal 79′ Beretta), 96 Galli (Cap.).

A disposizione: 22 Saracco, 6 Bianconi, 7 Lunetta, 10 Salcedo, 11 Salomaa, 21 Crociata, 26 Frigerio, 29 Listkowski, 32 Lepore, 44 Guglielmotti, 81 Beretta, 99 Buso.

Allenatore: Aglietti.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 8 Segre (dall’82’ Henderson), 9 Brunori (Cap. Dal l’82’ Soleri), 10 Di Mariano (dal 69′ Vasic), 14 Ranocchia (dal 59′ Coulibaly), 17 Di Francesco (dal 69′ Chaka-Traorè), 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 7 Mancuso, 11 Insigne, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

ARBITRO: Pezzuto (Lecce). AA1: Trinchieri (Milano). AA2: Belsanti (Bari). IV UFFICIALE: Cerbasi (Arezzo). VAR: Mariani (Aprilia). AVAR: Miele (Nola).

MARCATORI: 38′ Nedelcearu

NOTE: Ammonito Galli.