Palermo, l’U15 batte 4-3 l’Ascoli a “Tommaso Natale”. Pareggia 1-1 l’U16

Il Palermo Under 15 ha vinto 4-3 allo Sport Village di Tommaso Natale contro i pari età dell’Ascoli per la ventunesima giornata del girone C del campionato nazionale A-B.

I bianconeri sono andati subito in vantaggio con Platania, i rosanero hanno pareggiato i conti con La Corte; Balducci e Curzi, tra il 19′ ed il 38′, riportano il Picchio avanti di due gol.

Nella ripresa rimonta dei rosanero con Sciortino (al 9′) e nel recupero con i neoentrati Greco e Pipitò. Rimangono 20 i punti in classifica della squadra di Cusimano in vista della prossima gara interna contro il Catanzaro

Pari, invece per le formazioni U16 di entrambe le squadre. La gara finisce 1-1, per il Palermo a segno Nicolosi, per l’Ascoli Seproni.