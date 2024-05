Ex rosa, Tutino: «Io in Nazionale? Ho riso, ma poi ho letto le parole di Spalletti…»

Gennaro Tutino ha avuto sicuramente una stagione eccezionale con il Cosenza, mostrando una forma impressionante. Con 21 gol in 36 partite, ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più efficaci in Italia, superando ogni altro italiano in Serie A e Serie B nel 2024 per numero di reti segnate. Il suo impatto sul campo è stato riconosciuto anche con il premio come miglior giocatore del mese di aprile, un riconoscimento che sottolinea ulteriormente la sua eccellenza e consistenza nel campionato cadetto.

. Le sue capacità di finalizzazione e la sua recente esperienza di successo potrebbero essere risorse preziose per la squadra nazionale.

Una voce talmente grossa che è stata puntualizzata perfino dal CT azzurro, Luciano Spalletti: «Conosco bene Tutino, l’ho allenato al Napoli, mi fa piacere che abbia fatto vedere quella che è la sua forza, però, pur tenendo in considerazione tutti, noi abbiamo a disposizione delle potenzialità da tempo».

Tutino è letteralmente on fire. A partire dal premio come giocatore del mese: «Una bella soddisfazione – ha raccontato in esclusiva a ‘Cronache di spogliatoio’ – perché non lo avevo ancora vinto. Se sono riuscito a farcela, il merito è della squadra. Voglio condividerlo con loro. Se mi aspettavo una stagione così? Sinceramente sì, ho sempre creduto nelle mie qualità e so quello che posso dare. Penso che avrei potuto fare ancora meglio, tra pali e traverse colpiti». Tutino era già stato a Cosenza, dal 2017 al 2019, e aveva segnato 22 gol in 74 presenze: «Sono un giocatore più maturo rispetto alla prima volta in cui sono venuto qui, sono più maturo anche in campo. Un calciatore, specialmente un attaccante, acquista queste doti con l’esperienza. Ho cambiato anche il modo di giocare, sono più attaccante di prima. Sono migliorato anche nella cattiveria e nello sfruttare le occasioni».

«Gennaro Tutino in Nazionale», ma a lui è venuto da ridere. E quella voce della Nazionale? «Se ne sta parlando del fatto che sono l’italiano con più gol nel 2024. Ho letto l’appello e anche le dichiarazioni del mister, sinceramente non avrei mai pensato che gli sarebbe arrivata una cosa del genere, mi fa piacere che abbia potuto rispondere. Conosco e avuto onore di potermi allenare con lui, anche se per poco. Non ci ho sperato, sicuramente mi è venuto da ridere. Sarebbe un sogno non ti Tutino, ma di chiunque in Nazionale. Più provocazione». Perché Tutino insieme a Spalletti ha già condiviso un’esperienza a Napoli: «Un onore per me tifoso, ho avuto la possibilità di fare il ritiro con lui. Potevo rimanere, ci avevo parlato, in pochi mesi ho potuto capirne la grandezza e lo spessore come allenatore. A Napoli è riuscito a fare una cosa impensabile. Per me è come parlare dell’allenatore più forte del mondo».