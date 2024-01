Niente cambio in panchina per il Lecco.

Come si legge su “Leccochannelnews.it” nel primo pomeriggio è iniziata la settimana di lavoro in vista di Lecco-Cremonese: alle 13 mister Andrea Malgrati si è regolarmente presentato al “Rigamonti-Ceppi”, mentre mister Emiliano Bonazzoli era a Coverciano per la premiazione della Panchina d’Oro; almeno per ora, quindi, si va avanti con l’attuale duo tecnico.