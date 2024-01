TMW: “La Cremonese sorpassa il Palermo per Giuseppe Caso. Le ultime”

Il Palermo rischia di perdere terreno per Giuseppe Caso.

Come riportato dal giornalista Alessio Alaimo su “TMW” la Cremonese sembra aver sorpassato la concorrenza per l’esterno offensivo del Frosinone.

Il club lombardo ha praticamente in mano il calciatore classe ‘98 che ora deve decidere se scendere di categoria o continuare la sua esperienza in Serie A.

Le sensazioni in casa grigiorossa sono positive, ma tutto è in mano al calciatore che in questa stagione ha messo insieme 15 presenze con un gol e due assist fra Serie A e Coppa Italia.