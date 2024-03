Lecco, il palermitano Crociata: «Spero di fare un altro gol al mio Palermo»

Il palermitano in forza al Lecco Giovanni Crociata ha parlato a “La Provincia di Lecco” in merito alla sfida contro i rosanero.

«Naturalmente spero di fare un altro gol al “mio” Palermo. L’ambiente è ancora positivo, ci crediamo ancora ve lo assicuro. Non è impossibile arrivare agli spareggi, anche se sappiamo che è molto difficile. L’unico modo per riavere la fiducia dei tifosi è vincere. Il Palermo è una squadra forte, e a gennaio si è rinforzata, basta dire che è arrivato Ranocchia. Però è in un momento negativo, hanno fatto fatica con le squadre che combattono, per cui dobbiamo avere questo atteggiamento».