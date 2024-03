La Nazione: “Spezia, la carica di Mateju: «Non è finita, ci sono 30 punti da conquistare»”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sullo Spezia e su alcune parole rilasciate da Ales Mateju.

↔Non è finita, lotteremo fino alla fine per la salvezza diretta». Non sono parole di circostanza quelle pronunciate dal difensore aquilotto Aleš Mateju, ma sentite e vissute: «La squadra è forte, dobbiamo dare il massimo per la svolta, basta poco per innescare la miccia positiva».

«È un momento difficilissimo, per noi sarebbero stati tre punti importantissimi, il mio gol avrebbe avuto una valenza eccezionale. Il primo gol in maglia bianca è stata una grande emozione, mi è venuto spontaneo andare a festeggiare sotto la curva occupata dai nostri splendidi tifosi che hanno fatto tanti chilometri per venirci a sostenere. Dobbiamo essere uniti con loro ed essere positivi per la rinascita. La delusione per il mancato successo c’è, ma bisogna guardare avanti e prepararci per vincere contro il Sud Tirol. Il campionato non è finito, vogliamo fare di tutto per la salvezza diretta. La squadra è molto buona e, nonostante il momento difficilissimo, credo che riusciremo a conquistare il nostro obiettivo».