Athletic Club Palermo: Giampiero Clemente non sarà più il ds

Attraverso i propri canali ufficiali l’Athletic Club Palermo ha reso noto il seguente comunicato:

“Athletic Club Palermo comunica che Giampiero Clemente non sarà più il Direttore Sportivo della società.

Vogliamo ringraziare il professionista e l’uomo che ha contribuito alla crescita della nostra società, da prima come calciatore e poi come dirigente, spendendo tutto se stesso per il bene della nostra maglia.

Le nostre strade calcistiche si separano oggi, ma il legame affettivo continuerà per sempre!

𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 𝑮𝒊𝒂𝒎𝒑𝒊𝒆𝒓𝒐!”