Palermo-Sampdoria: è già “assalto” al sito Vivaticket per i tagliandi

In tantissimi vanno a caccia del tagliando per il match che vale tantissimo

Venerdì 17 maggio alle 20.30 andrà in scena il match Palermo-Sampdoria, gara valida per il primo turno dei playoff. Alle ore 13 di oggi, sabato 11 maggio, è partita la vendita dei tagliandi ed è già “assalto” la sito di Vivaticket, con code di diversi minuti prima di acquistare il tagliando.

La vendita è divisa in due fasi: la prima fase prevede un periodo di prelazione riservato solo agli abbonati della stagione 2023/24 e ogni abbonato potrà acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona a tariffa speciale ed in qualsiasi settore dello stadio fino alle ore 23:59 di lunedì 13 maggio.

La seconda fase, invece, partita alle ore di 13 di martedì 14 maggio e sarà consentita la vendita libera.

Moltissimi tifosi, di questi gran parte degli oltre 12mila abbonati, sono già, dunque, andati all’assalto del sito Vivaticket per accaparrarsi il biglietto per il match di venerdì, perché nessuno vorrà mancare.