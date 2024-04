Lecco, Alex Lin lancia ultimatum: accordo in 24 ore o la trattativa salta. Di Nunno valuta alternative

Movimenti in casa Lecco sul fronte cessione del club. Come riporta La Provincia, Alex Lin ha lanciato l’ultimatum a Di Nunno: accordo nelle prossime 24 ore altrimenti la trattativa per l’acquisizione del club lombardo salta.

Il patron del Lecco però non è ancora convinto circa la trattativa e, dunque, valuta le alternative. In lista una pista texana, domenica al Rigamonti-Ceppi per la sfida con il Venezia sarà infatti allo stadio anche Marco Belletti, emissario della cordata americana. Di Nunno starebbe inoltre pensando di tenere una quota del club che comunque gli ha regalato grande visibilità. Una situazione, dunque, molto incerta.